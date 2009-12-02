Налоговая инициирует расширение своих полномочий

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) инициирует расширение полномочий своих органов в части проведения внеплановых выездных проверок, если налогоплательщиком подана декларация с отрицательным значением НДС на 100 тыс. грн. или в декларации заявлено к возмещению отрицательное значение НДС при наличии оснований считать, что расчет суммы бюджетного возмещения был сделан с нарушением норм налогового законодательства.

Соответствующие изменения в закон о Государственной налоговой службе Украины предусмотрены законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который размещен на официальном сайте ГНАУ.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий налоговых инспекций, в частности, им предоставляется право обследовать любые производственные, складские, торговые и другие помещения (территории), средства производства, транспортные средства и другие объекты, которые используются для хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Также законопроектом предлагается ввести норму, согласно которой под внеплановые проверки подпадают юридические и физические лица, которые нарушают трудовые права работников, связанные с оплатой труда, имеют задолженность перед бюджетом и государственными целевыми фондами.