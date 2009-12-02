Украине предстоит заместить 20-30% импортных энергоресурсов

Украина, начиная с 2016 года, планирует замещать в энергобалансе страны альтернативными источниками энергии 20-30% импортируемых энергоресурсов.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров (от 25 ноября №1422-р), которым внесены изменения в концепцию "Государственной целевой экономической программы энергоэффективности на 2010-2015 гг.".

Согласно документу, обнародованному на Правительственном портале, к 2016 году Украина планирует, в частности, замещать альтернативной энергией 15 млрд. куб. м газа и 1 млн. тонн нефти.

При этом в ходе реализации программы планируется сократить энергоемкость ВВП на 20% по сравнению с 2008 годом (4% сокращения ежегодно).

Сокращения энергоемкости ВВП планируется достичь за счет внедрения когенерационных установок, технологий электротеплоаккумуляционного обогрева, использования тепловой энергии солнца, добычи и использования газа метана угольных месторождений. Также планируется активизировать работу по производству и использованию биотоплива, развитию ветроэнергетики, модернизации газотранспортной системы, систем тепло- и водопоставки, тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

Ориентировочный объем финансирования программы энергоэффективности составляет около 250 млрд. грн. Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств Госбюджета и других источников. При этом объем бюджетных средств определяется ежегодно, исходя из финансовых возможностей бюджета.