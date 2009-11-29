Акция «Выходные за полцены» пройдет во Львове

Во Львове ко дню Святого Николая 19-20 декабря пройдет акция «Выходные за полцены» - на 50% будут снижены цены в гостиницах, ресторанах, туристических агентствах и развлекательных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, уже сейчас к участию в акции заявили о своем желании 9 гостиниц, 3 хостела, 10 туристических агентств, 28 ресторанов и кафе, а также ряд развлекательных заведений.

Организаторами проекта является Львовский городской совет совместно с представителями туристической сферы Львова.

С 11 декабря по 30 января в центре города будет проходить «Львовская рождественская ярмарка». Вдоль здания музея «Арсенал» с 11 по 20 декабря пройдет ярмарка подарков «Николаевская ярмарка», а 19 декабря торжественно откроют городскую елку.

С 6 по 21 января туристы и львовяне будут иметь возможность посетить в центре города фестиваль «Рождество во Львове».

Традиционно 6 января на площади Рынок установят большую Рождественскую шопку, а на проспекте Свободы - Рождественского дидуха.