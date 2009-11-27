Отчет мэра Одессы транслировался на площадь

Сегодня мэр города Эдуард ГУРВИЦ отчитался перед горожанами о проделанной в 2008 году работе.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи сторонников Э.ГУРВИЦА собрались перед зданием горсовета, чтобы заслушать отчет мэра перед избирателями, который транслировался из большого зала на огромный светодиодный экран возле мэрии и передавался некоторыми местными телекомпаниями.

«Хочу, чтобы вы знали, - заявил, в частности, Э.ГУРВИЦ, - что бюджет Одессы возрос за последние 4 года почти в 3 раза и составил в отчетном 2008 году 2 млрд. 100 млн. грн.» Вопреки сложной экономической ситуации, царящей стране, Одесса сумела собрать в бюджет развития в минувшем году финансовые средств, в 2 раза превысившие аналогичный показатель Донецка, и в 5,5 раз - объем бюджета развития Днепропетровска.

В частности, мэрия продолжила прозрачную практику земельных торгов в форме аукционов, утверждая стартовые цены на сессиях горсовета. Всего с 2005 года продано 64 земельных участка, с учетом продажи права аренды, на общую сумму 320 млн. грн. По результатам 2008 года бюджет также пополнился 20 млн. грн. Еще 50 млн. грн. поступили от арендной платы за землю, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2007 годом.

Эти и другие предпринимаемые шаги по укреплению городской экономики, по словам Э.ГУРВИЦА, позволили «сохранить потенциал развития: городские службы улучшали качество дорог, сетей электроснабжения и водоснабжения, транспортного сообщения. Город продолжал развиваться, становясь более привлекательным также для гостей и туристов, достаточно сказать, что удалось построить 7 новых современных гостиниц».

1,8 млрд. грн капиталовложений было освоено в 2008 году, к примеру, на строительстве жилья - на 15% больше, чем в предыдущем. Введен в эксплуатацию 201 жилой дом общей площадью 490 тыс. кв. метров, из них 40 многоэтажных жилых домов на 5500 квартир. За счёт деятельности строительного комплекса улучшили жилищные условия 590 семей. Райадминистрации обеспечили жильем 263 семьи, в том числе 64 семьи отселили из аварийного фонда. Ещё 327 квартир предоставлено застройщикам в порядке отселения из зоны будущего строительства.

Как подчеркнул Э.ГУРВИЦ, «бесплатное предоставление жилой площади, отселение граждан из аварийных домов городским советом и застройщиками, улучшение жилищных условий путём приобретения гражданами квартир в собственность позволило за 2005-2008 годы уменьшить на треть количество семей, состоящих на квартирном учёте».

По словам городского председателя, мэрия не отказалась «ни от одной из приоритетных целей, не было свернуты или сокращены объемы ни одной значимой социальной программы. И дело вовсе не в показном оптимизме». Э.ГУРВИЦ привел конкретные цифры: социально незащищенные слои населения получили адресную помощь в объеме около 50 млн. грн., что на 7 млн. больше по сравнению с аналогичными показателями 2007 года. 16 тысяч одесситов получили адресную помощь на оплату ряда коммунальных услуг.

Кроме того, свыше 4 тыс. горожан получили от мэрии помощь в силу того, что они в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации. Успешно действовала также программа "Социальная карта одессита", предусматривающая адресную помощь нуждающимся. "Каждое обращение одесситов за помощью было предметом тщательного и благожелательного рассмотрения", - подчеркнул Э.ГУРВИЦ.

Вместе с тем, отметил он, мэрия последовательно противодействовала попыткам самовольных захватов городской земли, причем попытки отчуждения земель местных санаториев будут жестко пресекаться и в дальнейшем. «Одесса – крупнейший центр туризма, и мы не позволим "добить" заповедные фонды, к чему ранее были причастны и экс-депутаты горсовета, - акцентировал Э.ГУРВИЦ.

Мэр напомнил, что в 2008 году в Одессе прошли День Европы и Европейский день соседства, а также Неделя местной демократии, получившие высокую оценку европейских гостей из Совета Европы города. Сороковым породнённым городом стал китайский город-партнёр Одессы – Нинбо. И в том же 2008 году Одесса сталf членом Лиги исторических городов – авторитетной международной организации, которая объединяет более 70-ти городов различных стран, обладающих крупным историко-культурным потенциалом.