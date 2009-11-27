Отчисленная студентка судится с университетом

Отчисленная студентка Запорожского национального университета Елена КОВАЛЕВА подала в суд на высшее учебное заведение, утверждая, что ее отчисление было незаконным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, 10 августа Е.КОВАЛЕВА была зачислена на факультет социальной педагогики и психологии этого учебного заведения как льготник.

После проведения проверки прокуратурой Запорожской области было установлено, что предоставленные документы лица, который по закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» имеет вторую категорию пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС, при поступлении в вуз не подпадают под льготу поступления вне конкурса.

После этого на основании протеста и.о. прокурора Запорожской области девушка была отчислена из университета.

По мнению А.ЧЕРНЫХ, некомпетентность и невнимательность приемной комиссии и работников Запорожского национального университета не может возлагаться на абитуриента.

„В соответствии с правилами приема абитуриентов на место государственного заказа на льготных условиях, были своевременно предоставлены и должным образом оформлены все необходимые документы. Приемной комиссией были должным образом проверены предоставленные документы. Замечаний по достоверности информации в представленных документах, по их законности со стороны приемной комиссии не было. Следует отметить, что приемная комиссия, не пытались вытребовать от КОВАЛЕВОЙ Елены любые другие дополнительные документы”, - отметил А.ЧЕРНЫХ.

Он выразил надежду, что девушка продолжит обучение в Запорожском национальном университете.