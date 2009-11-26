Как создать охранную фирму при горсовете

В Харькове создано коммунальное предприятие «Муниципальная охрана».

Как передает корреспондент УНИАН, решение образовать новую структуру приняли депутаты на 38-й сессии Харьковского горсовета.

«Предприятие организовано с целью создания надлежащих условий для реализации и защиты имущественных прав территориальной общины г. Харькова; практического осуществления мер, направленных на обеспечение сохранности, целостности коммунального имущества, недопущение посягательств на такое имущество, прекращение несанкционированного доступа к нему; обеспечение личной безопасности должностных лиц Харьковского городского совета и его исполнительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей; предоставление услуг, связанных с охраной государственной, коммунальной и другой собственности, а также охраной граждан», - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В пояснительной записке к проекту этого решения, подготовленной Юридическим департаментом, отмечается, в частности, что «отсутствие муниципальной милиции и не всегда оперативное реагирование правоохранительных органов на заявления о неправомерных действиях и препятствовании в осуществлении законной деятельности исполнительных органов Харьковского городского совета не позволяет в полной мере защитить и восстановить нарушенные права территориальной общины».

Создание КП «Муниципальная охрана», отмечается в записке, «позволит отказаться от дополнительных расходов из городского бюджета в сумме более 1 млн. 400 тыс. грн. на оплату услуг по охране общественного порядка, которые предоставляются Государственной службой охраны при ГУ МВД Украины в Харьковской области».

Данное предприятие предлагается закрепить за Департаментом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны.