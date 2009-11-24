Украина и Польша создадут совместный университет

Правительства Украины и Польши до конца текущего года планируют подписать соглашение о создании украинско-польского университета.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Польше.

Собеседник агентства отметил, что вопрос о создании такого университета обсуждался на минувшей неделе во время визита в Польшу министра образования и науки Украины Ивана ВАКАРЧУКА.

В посольстве заметили, что эту тему министр также обсуждал с представителями украинской общины.

Собеседник агентства не предоставил дополнительных подробностей.

Gazeta Wyborcza в сегодняшнем номере пишет, что украинская сторона задекларировала готовность ежегодно выделять 1 млн. долларов на функционирование совместного университета, который планируется содержать на паритетных принципах за счет средств госбюджета.

Кроме этого, стороны планируют вовлекать в финансирование университета средства, которые выделяет по соответствующим программам Европейский Союз.

Университет планируется открыть в Люблине и, скорее всего, во Львове. В вузе, кроме украинцев и поляков, смогут учиться граждане других государств.