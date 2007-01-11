Винничанка продала свою 4-летнюю дочь

В Винницкой области Могилев-Подольская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жительницы села Бронница, которая продала свою 4-летнюю дочь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, милиция установила, что 31-летняя женщина в сентябре 2006 года в Могилев-Подольском продала неизвестным лицам свою 4-летнюю дочь.

Проведенное расследование установило, что девочку мать продала за денежное вознаграждение и выпивку 47-летней жительнице села Бронница.

В ЦОС сообщили, что во время распития спиртных напитков с 46-летней жительницей Могилев-Подольского и 47-летней жительницей села Бронницы мать 4-летней девочки неоднократно говорила о намерении продать свою дочь цыганам. После этого 47-летняя жительница села Бронницы решила забрать 4-летнюю девочку, поскольку у нее, по ее словам, недавно умерла дочь. Подозреваемая отдала жительнице Бронницы свою дочь, получив за девочку деньги и выпивку.

Найденную 4-летнюю девочку милиция передала в Жмеринский детский приют "Надежда", а ее мать объявлена в розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 149 ч.3 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.