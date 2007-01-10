Путин и Ющенко подпишут совместный план действий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что в феврале Украина и Россия подпишут совместный план действий на 2007-2008 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Он сообщил, что сегодня у него состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с завершением подготовки проекта совместного плана действий Украина-Россия на 2007-2008 годы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что украинская и российская стороны уже обменялись протоколами совместного заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, проходившей в Киеве 22 декабря.

«Мы исходим из таких соображений, что во второй половине февраля обоими сторонами эти документы будут подписаны», - подытожил В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент выразил уверенность, что в ближайшие несколько дней эти протоколы будут подписаны обоими сторонами.

«Убежден, что эта встреча позволила снять остроту в отношениях между ветвями власти. Я надеюсь, что украинская политика в 2007 году будет гармонизированной и солидарной, и все институты власти должны обеспечить стабильность и давать позитивные сигналы украинскому обществу», - резюмировал В.ЮЩЕНКО.