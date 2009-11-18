Погибшего в Одесской области солдата застрелил капитан?

Отец погибшего в Одесской области солдата Антона Морозова обвиняет в убийстве своего сына капитана украинской армии.

Об этом сообщает Николаевская областная интернет-газета. Издание напоминает, что Управление пресс-службы Министерства обороны Украины сообщило, что «15 ноября в результате неосторожного обращения с оружием получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий срочной службы 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины солдат А.Морозов. военной прокуратурой Одесского гарнизона по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. До выяснения обстоятельств задержан дежурный части капитан В.КАРПОВ».

17 ноября в редакцию приехал отец погибшего, Александр МОРОЗОВ вместе с сыном Алексеем — братом-близнецом погибшего, служившего с ним в одной части, и ставшего, практически, свидетелем его гибели.

Как рассказал отец погибшего, никакого неосторожного обращения с оружием не было - его сына застрелил дежурный по бригаде капитан В.КАРПОВ, отмечает интернет-газета. Из рассказа отца и брата погибшего солдата, ситуация получилась следующая. Вскоре после отбоя капитан В.КАРПОВ зашел в казарму и проследовал в канцелярию. Через несколько минут по его команде туда зашел дежурный, Антон Морозов. Еще через некоторое время капитан вызвал в канцелярию и дневального - брата Антона Морозова, Алексея. Как рассказал Алексей МОРОЗОВ, войдя в канцелярию, он увидел такую картину: брат стоит «навытяжку» перед капитаном, у последнего в руках табельный пистолет Макарова, ствол направлен в пол, капитан периодически щелкает «вхолостую» курком. После того, как Алексей вошел, пистолет немедленно был направлен на него, а капитан В.КАРПОВ спросил: «Ну как, не боишься?». После чего послал солдата сделать ему кофе. Алексей вышел - и буквально через 15 секунд услышал выстрел. Он кинулся обратно в канцелярию - и в дверях столкнулся с В.КАРПОВЫМ, в руке которого был пистолет. В канцелярии он увидел страшное зрелище - на полу лежало бездыханное тело его брата с пулевым ранением в правом виске. Алексей услышал, как капитан В.КАРПОВ сообщает кому-то по телефону: «Приезжайте немедленно сюда, я нечаянно застрелил солдата!». Минут через десять, свидетельствует Алексей, казарму заполонили подполковники и полковники, затем прибыли сотрудники военной прокуратуры.

Как рассказал Алексей МОРОЗОВ, капитан В.КАРПОВ выделялся среди других офицеров бесчеловечным обращением с военнослужащими срочной службы. Кроме того, он частенько любил пугать солдат табельным оружием.

Отец погибшего заявил, что дойдет до любых инстанций, чтобы наказать виновника гибели сына, тем более, что дело уже сейчас пытаются «замять», представляя происшествие как несчастный случай.