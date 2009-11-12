За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 26 человек

Количество умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине возросло до 239 человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за минувшие сутки количество жертв эпидемии увеличилось на 26 человек: по 4 человека - умерли во Львовской и Донецкой областях, 3 – в Черновицкой, по 2 - в Черкасской, Ивано-Франковской и Черниговской областях, по одному человеку умерло в Закарпатской, Киевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболел 1 млн. 253 тыс. 558 человек, в частности, за последние сутки 61 тыс. 377 чел. Госпитализировано с начала эпидемии 65 тыс. 615 чел., за последние сутки - 4 тыс. 42 чел., из которых в реанимации находится 392 чел.

Эпидемический порог превышен в 21 области и в Киеве.

В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1.