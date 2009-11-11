Обнаружен чемодан с 16 кг ртути
20:52, 11 ноября 2009Общество
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Сообщение из Запорожской области
В Запорожской области в земле обнаружен чемодан с 16 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, сообщение о том, что в земле обнаружен чемодан с веществом, похожим на ртуть, поступило сегодня из Токмака.
"Выехав на место происшествия, спасатели на околице города действительно обнаружили в земле чемодан с 16 заполненными ртутью резиновыми колбами общим весом 16 кг", - сообщили в Запорожском ГУ МЧС.
На данный момент все обнаруженное изъято, вывезено и передано на ответственное хранение.
Происхождение заполненного ртутью чемодана устанавливается, решается вопрос об утилизации.
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