В Украине с начала эпидемии от гриппа умерли 213 человек.

Об этом говорится в данных о заболеваемости гриппом и ОРВИ, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Из них 24 человека умерли за последние сутки. Больше всего умерших за время эпидемии во Львовской области - 81 человек, в Ивано-Франковской - 30 человек, в Черновицкой – 22 и в Тернопольской – 20 человек.

Всего с начала эпидемии гриппом и острыми респираторными заболеваниями заболел 1 млн. 192 тыс. 481 человек. Госпитализированы 62 тыс. 462 человека. За последние сутки по Украине госпитализированы 4 тыс. 289 человек. В реанимации находится 350 человек.