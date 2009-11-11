Нацбанк назвал размер дыры в госбюджете

Дефицит Государственного бюджета Украины за три квартала 2009 года в сумме 24 млрд. грн. косвенно может оказывать негативное влияние на стабильность гривни.

Об этом говорится в Монетарном обзоре за третий квартал 2009 года, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В обзоре подчеркивается, что такой размер дефицита «в условиях ограниченности реальных источников его покрытия выступает значительным риском для макроэкономической стабильности, которая может негативно отразиться на стабильности денежной единицы».

В Нацбанке констатируют, что в условиях медленных темпов улучшения в экономической сфере ситуация по наполнению бюджета остается сложной. Уменьшение базы налогообложения из-за снижения прибыльности предприятий, падения реальных денежных доходов населения и сокращения внутреннего спроса привели к уменьшению доходной части Государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2009 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на ухудшение показателей поступлений в бюджет, его расходы увеличились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что, собственно, и привело к формированию за три квартала 2009 года дефицита госбюджета в сумме 24 млрд. грн. (за аналогичный период 2008 года – профицит 3 млрд. грн.).

В обзоре указывается, что за 9 месяцев т.г. официальный обменный курс гривни к доллару с начала года снизился на 4% – до 8,01 грн./долл., по отношению к евро гривня подешевела на 7,4% – до 11,65 грн/евро, а по отношению к российскому рублю – на 1,6%, до 2,66 грн./10 руб.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь т.г. госбюджет Украины выполнен с дефицитом 24,037 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 24,979 млрд. грн. При этом доходы госбюджета составили 148,894 млрд. грн., общего фонда – 107,416 млрд. грн.