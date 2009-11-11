Тимошенко даст Родовидбанку еще 5,6 миллиардов

Кабинет министров Украины намерен докапитализировать «Родовидбанк» на 5,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Эта докапитализация необходима для обеспечения нормальной работы и обеспечения выплат, в том числе, вкладчикам «Укрпромбанка», которые будут переводиться на обслуживание в «Родовидбанк», - сказал И.УМАНСКИЙ, уточнив, что данный вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства.

Он добавил, что вчера между временными администраторами «Родовидбанка» и «Укрпромбанка» было подписано соответствующее соглашение, которым регламентируется процесс перевода вкладов физлиц из «Укрпромбанка» в «Родовидбанк». По словам и.о. министра, «Родовидбанк» сможет принимать уже в ближайшие недели заявки на выплаты вкладов «Укрпромбанка».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.