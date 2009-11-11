Кабмин утвердил национальный план благоустройства

Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1320-р от 4 ноября т.г.) утвердил Национальный план действий по повышению уровня благоустройства населенных пунктов и прилегающих к ним территориям на 2010-2015 годы.

Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.

Согласно документу, в 2010 году должны быть разработаны и поданы на рассмотрение правительства законопроекты о внесении изменений в Закон «О благоустройстве населенных пунктов», о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушения законодательства в сфере благоустройства, проекты Государственной целевой социальной программы благоустройства населенных пунктов на период до 2015 года и новой редакции Программы обращения с твердыми бытовыми отходами.

При этом распоряжение предусматривает разработку государственных строительных норм «Благоустройство территории», государственных санитарных правил и норм содержания территорий населенных пунктов, программ и планов мероприятий по благоустройству населенных пунктов, а также программ развития и сохранения зеленых зон.

В частности, должны быть разработаны правила благоустройства и схемы санитарной очистки населенных пунктов, правила содержания домашних животных, а также в 2010-2011 годах должна быть проведена инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства населенных пунктов.