За сутки в Закарпатье заболели 57 медиков.

Об этом сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 10 ноября 2009 года количество больных гриппом и ОРВИ в Закарпатской области составляет 2868 лиц. Среди больных 1776 взрослых и 1092 детей. Кроме того, 25 больных беременных и рожениц.

В целом с начала эпидемии в Закарпатье зафиксировано 36 207 больных гриппом и ОРВИ.

Также в настоящее время госпитализировано 200 больных, из них 92 детей. В отделениях реанимации находятся 2 человека. С начала эпидемии в стационарах области пролечены 2013 закарпатцев.

По данным управления информации, болеют и медики. За последние сутки гриппом и ОРВИ заболели 57 медработников, из них госпитализированы семь. В целом с начала эпидемии заболели 488 медработников, 46 из них были госпитализированы.