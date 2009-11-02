Давки в киевском метро стало меньше на треть

Начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ констатирует снижение на 30% пассажиропотока в подземке в последние дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению гриппа, который действует при Киевской городской госадминистрации.

“Пассажиропоток снизился приблизительно на 30%. Более точные цифры я доложу вам сегодня в конце дня. Немногим больше миллиона мы сегодня перевезли пассажиров против 1,5 млн., которых мы перевозим ежедневно”, - информировал П.МИРОШНИКОВ, комментируя работу метрополитена после объявления столичной властью угрозы распространения гриппа.

Руководитель предприятия сообщил, что в настоящее время каждые два часа в метрополитене осуществляется влажная уборка и каждые три часа – дезинфекция.

“Это известный нам прием. Он осуществлялся и в прошлом году. Мы сейчас это делаем более интенсивно”, - отметил П.МИРОШНИКОВ.

Кроме того, по его словам, в помещениях метрополитена регулярно транслируются обращения к пассажирам с просьбой пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Обращаясь к Киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, П.МИРОШНИКОВ попросил оказать помощь в приобретении профилактических медицинских средств для сотрудников метрополитена, которые работают в зоне риска:

“Это около 3 тыс. 400 человек. Это те люди, которые находятся в непосредственном контакте с пассажирами ежедневно”, - уточнил он.

В свою очередь, руководитель “Киевпасстранса” Николай ЛАМБУЦКИЙ сообщил, что в конце дня весь подвижной состав моют и дезинфицируют. Кроме того, водители и кондукторы после каждого рейса проводят уборку с дезинфекцией салонов троллейбусов и автобусов.

Руководители обоих предприятий обратили внимание столичной власти на проблему с приобретением марлевых повязок для персонала. В то же время, по их словам, уже выделено необходимое количество марли для того, чтобы предприятия сами обеспечили пошив этих повязок.