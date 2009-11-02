Мэр Ивано-Франковска уверяет, что эпидемическая ситуация улучшилась

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС заявляет, что эпидемическая ситуация в городе в целом улучшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил в воскресенье на брифинге.

Он отметил, что «эпидемическая ситуация в городе в целом улучшилась, в частности, уменьшилось количество обращений к медикам и уменьшилось количество госпитализаций».

Кроме того, городской председатель сообщил, что на сегодня уже решена проблема обеспечения горюче-смазочными материалами медицинских учреждений города, а также благодаря соглашению с предпринимателями города решена проблема питания детей в городской детской клинической больнице, где количество госпитализированных детей превысило норму в два раза.

Также, по словам городского председателя, достигнута договоренность с одним из местных предприятий об изготовлении марлевых повязок.

Состоянием на 1 ноября зарегистрированы 1078 случаев заболевания на ОРВИ, в том числе взрослых – 590, детей – 488. Случаев заболевания на грипп - 83, в том числе взрослых – 52, детей – 31. 14 детей с диагнозом ОРВИ были госпитализированы.

С пневмонией на стационарном лечении в городе находятся 416 больных.

Как сообщал УНИАН, от вирусной пневмонии на Прикарпатье умерло 10 человек.