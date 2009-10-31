На Буковине эпидемия гриппа забрала жизни уже 5 человек

Утром 31 октября от гриппа на Буковине умер еще один человек. Таким образом, эпидемия в Черновицкой области забрала жизнь уже пяти человек, 15 находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационных отделениях области, свыше 170 буковинцев - под надзором врачей в стационарах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Черновцах сообщили начальник управления здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Игорь ШКРОБАНЕЦ и главный санитарный врач Буковины Александр СВИТЛИЧНЫЙ.

В умерших точно установлен диагноз «свиного гриппа» лишь у одного человека, в четверых – пробы на подтверждение вируса H1N1 находятся в лабораториях Киева и Лондона, отмечается в сообщении.

По словам специалистов, на протяжении последних двух дней на Буковине заболело больше людей, чем за всю прошлую неделю.

Определены предприятия, которые будут изготовлять в Черновицкой области защитные маски. Для обеспечения их сырьем, по указанию правительства изъяты 180 километров марлевой ткани из мобилизационного резерва.

Во всех заведениях образования – дошкольных, школах, внешкольных, вузах всех уровней аккредитации прекращена учеба. По словам заместителя председателя ОГА, был обеспечен выезд иногородних студентов из города. В городе осталось 5% студентов, обеспечен уход за больными студентами, которые не нуждаются в госпитализации, в общежитиях.

Председатель ОГА Владимир КУЛИШ обратился к председателю Государственной пограничной службы с просьбой закрыть местные пункты пропуска на государственной границе.

Состоянием на 31 октября, на Буковину поступило лишь немного больше 1 тысячи доз препарата «Тамифлю». Потребность Буковины в этом препарате составляет по меньшей мере 10 тысяч доз, сообщили в ОГА.