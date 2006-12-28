Президент внес изменения в структуру СНБО
...и увеличил численность аппарата
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в структуру Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ об изменениях в Указ Президента Украины от 14 октября 2005 года №1446 «Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 13 января 2006 года №2, от 17 июля 2006 года №614, от 18 октября 2006 года №888 и от 29 ноября 2006 года №1008) размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, из структуры Аппарата СНБО Украины исключен «Председатель Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины».
В соответствии с изменениями, документ о структуре Аппарата СНБО дополнен «после абзаца «Служба Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины» новыми абзацами такого содержания:
«Режимно-секретный отдел
Отдел кадров
Финансово-экономическое управление
Департамент стратегических разработок
Департамент по вопросам энергетической и ядерной безопасности
Департамент информационной безопасности
Департамент по вопросам деятельности правоохранительных органов.
Кроме того, предельная численность Аппарата СНБО Украины увеличена с 254 до 260.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря В.ЮЩЕНКО своим Указом ликвидировал Комитет по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
В частности, Указом утверждается решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2006 года «О Комитете по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины»
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины в своем решении констатировал, что международное военно-техническое сотрудничество и государственный экспортный контроль остаются важными составляющими внешней и оборонной политики Украины. Поэтому СНБО считает необходимым принять дополнительные меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере международного военно-технического сотрудничества и государственного экспортного контроля.
В связи с этим признается целесообразным ликвидировать Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины;
Вместо этого образуется Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля как рабочий орган при Совете национальной безопасности и обороны Украины.