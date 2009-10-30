Конокрады сдавали лошадей на мясокомбинаты

В Великописаревском районе Сумской области милиция задержала конокрадов, похищавших скот на местной агрофирме.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области, на сегодняшний день доказана причастность задержанных к трем кражам, однако, считают правоохранители, список может быть длиннее, поэтому проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям в районе и за его пределами.

По данным правоохранителей, когда в Великописаревский райотдел милиции поступило сообщение, что на местной агрофирме «Дружба» неизвестные злоумышленники похитили коня, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что это не первая кража скота из этого хозяйства. Осмотрев прилегающую территорию, милиционеры обнаружили и место забоя животных.

Правоохранители начали отрабатывать места, куда воры могли сдать мясо, а также лиц, имевших судимости по аналогичным преступлениям.

«Мы понимали, что проверять, кроме ранее осужденных лиц за аналогичные преступления, нужно мясокомбинаты и пункты приема мяса как на территории Сумской области, так и Харьковской, поскольку из Великой Писаревки есть прямая дорога на Харьков. Целеустремленная работа дала свои позитивные результаты. При отработке одного из мясокомбинатов Харькова мы установили факты, когда один человек несколько раз сдавало конину. И именно он был жителем нашего района», – рассказал заместитель начальника Великописаревского РО ГУ МВД Владимир ПОЛЯНИН.

“Подозреваемых задержали и доставили в горотдел милиции. Организатору преступления – 16 лет, его сообщникам – по двадцать. В свое время юноша работал пастухом в агрофирме, поэтому хорошо знал места расположения сараев, графики работы охраны”, - отметили в милиции.

Коней похищали втроем, распределив между собой обязанности. Один выводил коня и отводил его подальше от фермы, другой забивал, а третий на машине отвозил мясо на Харьковский мясокомбинат. Там за каждое животное получали 4,5 тыс. грн.

В настоящее время тройка подозреваемых в похищении коней находится под стражей. Против них возбудили уголовное дело по факту кражи. Двум парням, которым уже за 20 лет, может угрожать до 6 лет лишения свободы.