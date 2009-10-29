Во Львове будут пить пиво в респираторах?

30–31 октября во Львове состоится традиционный фестиваль пива «Oktoberfest».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, во время фестиваля львовянам и гостям города будут предложены традиционные баварские блюда, пиво и веселая и непринужденная атмосфера в сопровождении музыкантов из Германии.

«Одним из наиболее фееричных событий в мире является праздник пива, который ежегодно проходит в Мюнхене. Это действо стартует в конце сентября и заканчивается в начале октября. И только на два вечера «Oktoberfest» переносится из Мюнхена во Львов», - информирует пресс-служба.

В то же время санэпидемслужба Львовской области, с целью недопущения массового распространения гриппа, обратилась к гражданам области с призывом не выходить в места массового скопления людей (общественный транспорт, кинотеатры, супермаркеты, рынки) без специальной маски-респиратора. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

По сообщению пресс-службы, в перечень противоэпидемических мер, «предписанных» санэпидемслужбой, внесено - ограничение проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в городах и районах области; увеличение количество изоляторов в общежитиях, а также введение карантина в лечебно-профилактических заведениях.