В Харькове начался суд по делу о покушении на Добкина и Кернеса

В Харьковском апелляционном суде сегодня проходит первое слушанье по делу Олега МЕДВЕДЕВА, которого обвиняют в покушении на жизнь Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА, секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА и его сына Кирилла.

Как сообщает ИА "МОСТ-Харьков", мать О.МЕДВЕДЕВА участвует в судебном процессе в качестве гражданского защитника. Также О.МЕДВЕДЕВА защищают два адвоката.

Интересы потерпевших представляет адвокат Владимир ОСТАПЕНКО.

Дело слушают судьи ЗАДНЕПРОВСКИЙ и Александр МОЗГОВОЙ, а также три народных заседателя.

О.МЕДВЕДЕВА обвиняют по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство» - УНИАН). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, О.МЕДВЕДЕВ был организатором попытки убийства М.ДОБКИНА, Г.КЕРНЕСА и его сына Кирилла.

Адвокат потерпевших В.ОСТАПЕНКО на первом заседании суда настаивал на том, чтобы суд признал потерпевших гражданскими истцами и заявил ходатайство о приобщении к материалам дела гражданских исков от М.ДОБКИНА, Геннадия и Кирилла КЕРНЕСА о возмещении морального ущерба в размере 5 тысяч гривень каждому.

Однако, адвокат О.МЕДВЕДЕВА - Наталья ХОРУНЖАЯ заявила протест.

"Заявления написаны от третьего лица (от лица адвоката потерпевших) и не могут быть рассмотрены", - заявила Н.ХОРУНЖАЯ.

Судьи поддержали протест. А также попросили указать в ходатайстве, в чем заключается моральный ущерб, нанесенный потерпевшим.

"В чем заключается моральный вред - в ходатайстве не обосновано. Может, они ночами не спят…", - сказал судья А.МОЗГОВОЙ.

О.МЕДВЕДЕВ был задержан 6 декабря 2007 года по подозрению в организации покушения на жизнь секретаря Харьковского горсовета Г.КЕРНЕСА.

В 2007 году произошло два покушения на жизнь Г.КЕРНЕСА. В январе возле гостиницы "Националь" в момент, когда секретарь горсовета выходил из отеля, сработало взрывное устройство, начиненное небольшими металлическими предметами. В результате взрыва никто не пострадал.

Второй взрыв произошел в июне того же года. Поздно ночью, когда Г.КЕРНЕС выходил из горисполкома, сработало аналогичное взрывное устройство. От взрыва пострадал бизнесмен Игорь ЯЛДИН, который выходил из здания вместе с Г.КЕРНЕСОМ.

За год до этого - в июле 2006 года – О.МЕДВЕДЕВ попал в больницу скорой помощи с многочисленными ножевыми ранениями.

В июле 2008 года Г.КЕРНЕС продемонстрировал журналистам аудиозапись, на которой, по его мнению, О.МЕДВЕДЕВ обсуждает с исполнителем, убийство мэра Харькова М.ДОБКИНА и секретаря горсовета.