Милиция расследует несколько версий стрельбы в газете «Експрес»

В настоящее время расследуется несколько версий инцидента, который имел место в редакции львовской газеты «Експрес».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Василий ПИСНЫЙ.

По его словам, 7 октября была создана следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием этого дела. Эксперты уже установили, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия.

Как отметил В.ПИСНЫЙ, правоохранительные органы рассматривают несколько версий, не исключая хулиганских действий, а также проводят проверку того, «что выстрелы могли быть произведены изнутри помещения».

Он заметил, что когда работники милиции приехали в редакцию, чтобы изъять все оконное стекло (перед этим было изъято два обломка стекла), куда попали пули, так в редакции им отказали. Стало быть, изъятие состоится по постановлению следователя. Как только будут готовы результаты экспертизы, они зразу же, по словам В.ПИСНОГО, будут обнародованы.

Начальник облуправления милиции указал на то, что он ежедневно на оперативном совещании будет заслушивать ход расследования дела, которое находится на контроле в МВД, и заметил, что не следует «делать из этого какую-то политику».

«Мы готовы, в случае необходимости или угроз журналистам, предоставить каждому охрану - по два милиционера. Однако, насколько мне известно, на этот момент никаких угроз никому из журналистов не поступало», - отметил В.ПИСНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля этого года работникам милиции поступила информация от руководства газеты «Експрес» о выявлении в одном из оконных стекол помещения редакции на улице Владимира Великого, 5-а во Львове пулевых отверстий. Следственно-оперативной группой было установлено, что в стекле есть отверстия от пуль пневматического оружия.

6 октября в правоохранительные органы поступило заявление от руководства «Експресу» о том, что в оконном стекле рекламного отдела редакции выявлены пробитые выстрелами оконные стекла.

Газета "Експрес" на своем официальном сайте 22 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что “рабочие кабинеты журналистов газеты "Експрес" в третий раз обстреливают боевыми патронами.

При этом, по словам оперативного редактора газеты Светланы МАРТЫНЕЦ, сотрудники редакции утверждают, что поврежденное пулями стекло работниками правоохранительных органов для экспертизы не изымали.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО всесторонне и оперативно расследовать факты обстрела редакции газеты «Експрес».