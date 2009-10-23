Кабмин увеличил оклады преподавателям двух военных лицеев

Правительство с 1 октября установило надбавки к должностным окладам военнослужащим и работникам Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и Севастопольского военно-морского лицея.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 октября.

В частности, командирам учебных рот – старшим офицерам-воспитателям, командирам учебных взводов – офицерам-воспитателям, офицерам-психологам, психологам, старшинам учебных рот установлена надбавка в размере 100% должностного оклада. В то же время воспитатели-методисты, воспитатели, учителя среднего учебного воспитательного заведения получат надбавку в размере 50% должностного оклада.

Принятие данного постановления позволяет повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих и заработной платы работников военных лицеев, которые непосредственно занимаются воспитанием и подготовкой лицеистов.

Как сообщал УНИАН, 14 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству обороны на протяжении месяца разработать специальную государственную программу по развитию двух военных лицеев – Киевского военного лицея Ивана Богуна и Севастопольского военно-морского лицея.

«Наша задача – разработать специальную правительственную программу, чтобы можно было говорить о комплексном развитии всей базы – и базы учебы, и базы жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что с помощью отдельной государственной программы можно будет обеспечить учебный процесс в военных лицеях на уровне лучших европейских стандартов.