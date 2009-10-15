Тимошенко требует специальную программу для двух военных лицеев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству обороны Украины на протяжении месяца разработать специальную государственную программу по развитию двух военных лицеев – Киевского военного лицея Ивана Богуна и Севастопольского военно-морского лицея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вчера во время встречи с лицеистами Киевского военного лицея.

«Наша задача – разработать специальную правительственную программу, чтобы можно было говорить о комплексном развитии всей базы – и базы учебы, и базы жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что с помощью отдельной государственной программы можно будет обеспечить учебный процесс в военных лицеях на уровне лучших европейских стандартов.

Глава правительства отметила, что в государственном бюджете на 2010 год обязательно будут предусмотрены финансовые ресурсы для реализации этой программы.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство уже приняло решение о повышении с 1 октября на 50% должностных окладов преподавателям школ и заведений среднего профессионального образования. В соответствии с этим решением, должностные оклады будут повышаться также для преподавателей военных лицеев.

Глава правительства также сообщила, что с 1 октября в два раза повышены должностные оклады офицеров-воспитателей и офицеров-психологов.