С понедельника в Украине похолодает

Как сообщает Укргидрометцентр, с понедельника, 25 декабря, начнется вторжение в Украину холодной воздушной массы, которое будет сопровождаться мокрым снегом. 26-27 декабря - резкое понижение температуры: ночью до 6-12 мороза, на востоке до 15 мороза, днем до 3-9 мороза, на юге Крыма ночью и днем до 1-7 мороза. Во вторник - небольшой снег, в среду - без осадков. Ветер преимущественно северный, 9-14 м/с, порывы 15-22 м/с, местами метели. На дорогах местами гололедица.

РБК-Украина