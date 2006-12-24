С понедельника в Украине похолодает
19:02, 24 декабря 2006Общество
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Резкое понижение температуры будет сопровождаться мокрым снегом
Как сообщает Укргидрометцентр, с понедельника, 25 декабря, начнется вторжение в Украину холодной воздушной массы, которое будет сопровождаться мокрым снегом. 26-27 декабря - резкое понижение температуры: ночью до 6-12 мороза, на востоке до 15 мороза, днем до 3-9 мороза, на юге Крыма ночью и днем до 1-7 мороза. Во вторник - небольшой снег, в среду - без осадков. Ветер преимущественно северный, 9-14 м/с, порывы 15-22 м/с, местами метели. На дорогах местами гололедица.
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