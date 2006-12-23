В киевском метро человек упал под поезд и погиб

Вчера, 22 декабря на станции "Палац "Украина" в 17:26 под электропоезд, который двигался в направлении станции метро „Лыбидская", упал гражданин Мамчур М.И., 1948 года рождения, который от полученных травм погиб, сообщает пресс-служба МЧС Украины,

По информации пресс-службы, в результате происшествия было приостановлено движение электропоездов, которое позже возобновилось. Около 1 час 5 минут поезда курсировали по малому радиусу, а также по "челночному" пути.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.