С понедельника погода резко ухудшится

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных, северных областях и в Крыму местами небольшие осадки, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах, местами в восточных областях и южной части 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

24-25 декабря - облачно с прояснениями. 24 декабря без существенных осадков, днем на Левобережье небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточной части и в Крыму местами до 5° мороза; днем 2-7° тепла. 25 декабря погода ухудшится: небольшой мокрый снег и дождь (в восточной части умеренные осадки, метель), местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 0-5° тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до 8° тепла, в северной части во второй половине дня снижение температуры до 1-6° мороза.

26 декабря в большинстве областей ожидается небольшой, в восточных областях умеренный снег; температура ночью 2-8° мороза, днем 1-6° мороза; на востоке страны и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза; на юге Крыма на протяжении суток от 4° мороза до 1° тепла. 27 декабря - без существенных осадков, лишь на крайнем юге небольшой снег; температура ночью 4-10 мороза, на востоке и в Карпатах до 15° мороза, днем 2-8° мороза. 26 декабря в Украине, кроме западных областей, 27 декабря в восточной части местами порывы ветра 15-22 м/с.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 3-5°; по области ночью 0-4° тепла, днем 1-6°.

24-25 декабря - облачно с прояснениями. 24 декабря без существенных осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. 25 декабря погода ухудшится: небольшой мокрый снег и дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура 0-5° тепла со снижением во второй половине дня до 1-6° мороза.

26 декабря небольшой снег (днем местами), 27 декабря без существенных осадков. Температура ночью 26 декабря 2-7° мороза, 27 декабря 4-10° мороза; днем 1-6° мороза. 26 декабря местами порывы ветра 15-20 м/с.