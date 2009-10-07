Состояние религиозной свободы в Украине - на высоком уровне

Состояние религиозной свободы в Украине остается на высоком уровне, однако в обществе наблюдается постепенное уменьшение общего уровня толерантности по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы, такие выводы сделали участники заседания Совета директоров Украинской ассоциации религиозной свободы (УАРС).

Во время встречи научные работники, эксперты и представители Церквей обсудили состояние религиозной свободы и межконфессиональных отношений в Украине и мире. Они отметили позитивное значение государственно-церковного диалога и деятельности консультативно-совещательных межконфессиональных институтов в Украине.

О состояния религиозной свободы в мире специалисты УАРС отметили, что почти без изменений осталась ситуация в странах, которые по результатам международного мониторинга ежегодно попадают в списки стран, где имеются системные нарушения права на свободу вероисповедания. Среди таких стран упоминались постсоветские государства среднеазиатского региона, Северная Корея, Китай и некоторые другие.

Члены Совета директоров УАРС также рассмотрели план деятельности организации до конца 2009 года. В результате запланировано поддержать и принять участие в ряде конференций и мероприятий, посвященных вопросом религиозной свободы, в частности в городах Киеве, Полтаве, Черновцах и Запорожье.

Кроме этого, уже традиционно в начале 2010 года УАРС проведет пресс-конференцию по итогам года, на которой будут представлены основные тенденции в сфере обеспечения права на свободу вероисповедания в Украине и мире.