ВМС Украины завершают подготовку к учениям

В районе озера Донузлав (Автономная Республика Крым, северо-запад полуострова) Военно-морские Силы Украины завершают подготовку к запланированным на 8 октября тактическим учениям по высадке морского и воздушного десанта с участием кораблей, авиации, морской пехоты и Войск береговой обороны Военно-морских Сил ВС Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, в подготовке к учениям участвуют более тысячи человек личного состава, 5 кораблей и судов обеспечения, 7 самолетов и вертолетов, 15 единиц бронетанковой техники, более 50 единиц специальной и автомобильной техники. Кроме того, с силами флота взаимодействуют 4 вертолета армейской авиации Сухопутных войск Украины и 4 самолета Воздушных Сил Украины.

По информации пресс-центра, во время тактических учений будут продемонстрированы возможности подразделений украинского флота по блокированию и разоружению (ликвидации) незаконных вооруженных формирований на приморском направлении во взаимодействии с подразделениями других видов Вооруженных Сил Украины.

Также целью тактических учений станет совершенствование слаженности органов управления силами (войсками), повышение морской, полевой и летной выучки личного состава Военно-морских Сил, организация взаимодействия между кораблями и частями, укрепление практических навыков командиров всех звеньев.

Во время подготовки к тактическим учениям морскими пехотинцами и подразделениями войск береговой обороны отрабатываются вопросы загрузки техники и личного состава на большой десантный корабль «Константин Ольшанский» и средний десантный корабль «Кировоград», высадки на необорудованное побережье, вождения бронетехники на плаву, тактики действий подразделений на берегу.

С десантно-штурмовыми и разведывательными подразделениями морской пехоты проводятся занятие по воздушно-десантной подготовке и прыжкам с парашютом.

Как сообщал УНИАН, планируется, что за этими учениями будет наблюдать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.