В Мелитополе мужчина задушил 4-месячную дочь

В Запорожской области мужчина задушил свою 4-месячную дочь.

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено 3 октября в Мелитополе.

"Неоднократно судимый 40-летний местный житель ночью 3 октября задушил свою 4-месячную дочку. По предварительным данным следствия, ребенок стал жертвой "выяснения отношений" отца и матери, пребывавших на момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в милиции.

При этом в ГУ МВД добавили, что однозначно причины и обстоятельства случившегося предстоит установить в ходе следствия по уголовному делу, которое возбуждено в отношении детоубийцы по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство несовершеннолетнего".

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте на период следствия.