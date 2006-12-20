СБУ накрыла фирму, занятую незаконным прослушиванием на высоком уровне

19 декабря СБУ в результате проведения спецоперации в Киеве прекратила незаконную деятельность коммерческой фирмы, которая занималась незаконным прослушиванием граждан и, не исключено, отдельных высокопоставленных должностных лиц Украины. В частности, в офисе фирмы был найден список судей КСУ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, у сотрудников фирмы было изъято специальное устройство для отслеживания, прослушивания и записи разговоров через перехват сигналов сотовых сетей Джи эс эм. По заключению специалистов, данное устройство является наиболее сложным среди себе подобных, его рыночная стоимость составляет почти 420 тыс. долларов в зависимости от комплектации. По информации В.НАЛИВАЙЧЕНКО, такое устройство было ввезено в Украину нелегально. Теперь сотрудники спецслужбы устанавливают, каким образом и из какой страны был ввезен прибор.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, согласно украинскому законодательству, пользоваться подобным устройством могут лишь соответствующие подразделения СБУ, службы внешней разведки, главное управление разведки МОУ. Использование же таких средств другими субъектами, даже теми, которые осуществляют правоохранительную деятельность, исключается.

Во время осмотра помещения, где находилась фирма, также был выявлен ряд устройств, которые могут использоваться для получения информации, в частности для скрытого снятия речевой информации и видео наблюдения.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, поиск потенциальных клиентов для предоставления специфических услуг осуществлялся, как правило, через Интернет, а также в форме использования частных объявлений.

Во время осмотра были изъяты прайсы, по которым фирма предоставляла свои услуги. Предлагалось, в частности, снятие речевой и видеоинформации, а также с помощью кода базы данных, доступ к которым имели работники этой фирмы, специальных правоохранительных органов и других учреждений, предоставлять информацию относительно наличия недвижимости того или иного человека, состояния его банковских счетов, движения средств на них, наличие или отсутствие постановки на учет правоохранительными органами, домашнего или мобильного телефона. Стоимость таких специфических услуг колебалась от 50 до 100 тыс. долларов. Срок выполнения услуги 1-2 часа.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в ходе операции было задержано главное лицо, которое непосредственно организовало работу фирмы. Теперь сотрудники СБУ надеются, что в ходе допросов этот человек расскажет все, что касалось деятельности фирмы.

Отвечая на вопрос, как долго работала фирма, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, что судя по объему изъятой информации, «они работали ни день, ни месяц, а на протяжении года».

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, не исключено, что для получения кодов доступа к базам данных различных государственных структур работники фирмы имели связи с сотрудниками как, возможно, бывшими, так и ныне действующими в госструктурах.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, фирмы, которые так масштабно занимались незаконной деятельностью, ранее еще не были выявлены.

Теперь СБУ начала экспертизу, которая предоставит возможность установить заказчиков незаконного снятия информации и граждан, конституционные права которых были нарушены. В связи с этим СБУ рассчитывает на помощь граждан в случае, если они будут иметь определенную информацию относительно незаконного вмешательства в их личную жизнь путем использования технических средств.