Всемирный банк объявил о возможной нехватке резервов
09:49, 06 октября 2009Общество
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Слишком много нуждающихся
Всемирный банк сообщил о возможной нехватке финансовых ресурсов в связи с возросшим числом обращений о помощи со стороны стран, вынужденных бороться с последствиями глобального экономического кризиса.
Выступая на ежегодном заседании Всемирного банка в Стамбуле, глава ведомства Роберт Зеллик заявил, что банк уже расходует в качестве помощи бедным странам дополнительные 100 млрд долларов из резервного фонда.
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