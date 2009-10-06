Всемирный банк объявил о возможной нехватке резервов

Всемирный банк сообщил о возможной нехватке финансовых ресурсов в связи с возросшим числом обращений о помощи со стороны стран, вынужденных бороться с последствиями глобального экономического кризиса.

Выступая на ежегодном заседании Всемирного банка в Стамбуле, глава ведомства Роберт Зеллик заявил, что банк уже расходует в качестве помощи бедным странам дополнительные 100 млрд долларов из резервного фонда.

ВВС