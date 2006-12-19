Представители Фонда Народонаселения ООН расскажут о здоровье мужчин Украины

12:52, 19 декабря 2006
Общество
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27 декабря в 11-00  в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Здоровье мужчин в Украине. Текущее состояние и перспективы”, организованная Фондом Народонаселения ООН (ФНООН).  С января 2006 года ФНООН начал свою первую 5-летнюю Программу помощи Украине на 2006 – 2010 годы, которая состоит из нескольких направлений, среди которых „Гендерный компонент” в партнерстве с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорту занимается вопросами гендерного равенства в Украине, привлечения мужчин к вопросам охраны здоровья, репродуктивных прав, борьбы с гендерным насилием и т.п. (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 536-08-24, 536-08-26.   Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.  

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