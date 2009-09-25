Киевгаз угрожает отключить от газа 260 домов в селе Троещина

ОАО “Киевгаз” отключит от газоснабжения 260 домов в селе Троещина из-за нарушения правил газовой безопасности, самовольной установки газового оборудования или несоответствия или отсутствия технической документации на газовое оборудование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевгаза”.

В пресс-службе отметили, что часть жителей села Троещина на протяжении 2 лет отказываются узаконить самовольно установленное газовое оборудование, игнорируя предписания ОАО “Киевгаз”.

В этот раз компания предоставила отсрочку на неделю для оформления газового оборудования. “Жители должны осознавать, что живут на “газовой бочке”, которая в любой момент может взорваться, поэтому должны привести газификацию своих домов в соответствие с требованиями правил газовой безопасности”, - говорится в сообщении пресс-службы.

В “Киевгазе” объясняют сложности с выполнением своих предписаний отсутствием в Украине исполнительного органа, который влиял бы на потребителей, контролировал выполнение предписаний и штрафовал нарушителей. “Конфликты будут возникать до тех пор, пока в Украине не появятся законы, которые защищали бы интересы таких компаний как “Киевгаз”, а нарушителей наказывали не только предписаниями, но и привлекали к административной ответственности”, - считают в компании.

ОАО “Киевгаз” в очередной раз напоминает, что газ является безопасным видом топлива, если все работы по газификации (подключение или отключение от сети, монтаж, демонтаж, перестановка и ремонт газовых приборов) выполняют только профессионалы – работники “Киевгаза” и специализированные предприятия, имеющие разрешения Госгорпромнадзора.