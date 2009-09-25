И.о. министра обороны Украины думает, что война с Россией - это сюрреализм

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО считает, что угрозы войны с Россией нет. Об этом он заявил Бюро журналистских расследований «Свідомо».

«Россияне свою показательную агрессивность и воинственность, прежде всего, адресуют для внутреннего пользования. Мы должны чувствовать военную угрозу от россиян? В действительности, это не так. Как военный человек я убежден, что о реальности военной угрозы не стоит говорить», - заявил В.ИВАЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что Украина не может быть полем боя с Россией.

«Это нельзя даже гипотетически рассматривать. Это какой-то сюрреализм», - сказал и.о. министра.

Напомним, на минувшей неделе экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН опубликовал в «Зеркале недели» статью, где выразил мнение, что российское руководство уже избрало курс на конфликт с Украиной.