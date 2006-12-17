Спасатели вывели из львовской шахты 122 горняка

Во Львовской области из шахты „Великомостовская”, где аварийно отключилось электричество, горноспасатели МЧС вывели на поверхность 122 горняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на шахте „Великомостовская” ГП „Львовуголь” в результате аварии на районной электроподстанции произошло общешахтное отключение электричества и остановка вентилятора главного проветривания. На это время под землей работали 122 горняка, оперативно прибывшие на место горноспасатели МЧС вывели их на поверхность.