Спасатели вывели из львовской шахты 122 горняка
16:41, 17 декабря 2006Общество
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Причина - аварийное отключение вентиляции
Во Львовской области из шахты „Великомостовская”, где аварийно отключилось электричество, горноспасатели МЧС вывели на поверхность 122 горняка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на шахте „Великомостовская” ГП „Львовуголь” в результате аварии на районной электроподстанции произошло общешахтное отключение электричества и остановка вентилятора главного проветривания. На это время под землей работали 122 горняка, оперативно прибывшие на место горноспасатели МЧС вывели их на поверхность.
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