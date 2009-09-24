Двумя телевизионными лохотронами уже занялась милиция

Следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве на основании проверки заявлений граждан о мошенническом завладении их средствами возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц одной из коммерческих структур, которые организовали телевизионную игру в рамках интерактивной программы «Денежный дождь» и "Телешанс".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, организаторов телеигры подозревают в умышленном завладении средствами телезрителей за телефонное соединение с оператором связи под видом участия в игре в прямом эфире, хотя такой возможностью их не обеспечивали.

Расследованием установлено, что, в соответствии с условиями игры, телезрителям необходимо было позвонить по телефону по указанным номерами и назвать слово, которое отмечено на экране в виде кроссворда с хаотически размещенными буквами, и если зритель называет это слово, - ему вручают денежный приз.

Ведущий в эфире программы систематически сообщал, что в телестудию по указанным на экране телевизоров номерам телефонов никто не звонит и призвал телезрителей звонить по телефону для участия в игре. Постановка программы была создана таким образом, что у телезрителя была уверенность, что при осуществлении телефонного звонка он обязательно попадет в эфир. Однако, согласно официальным правилам игры, попасть в прямой эфир и принять участие в игре имеет право телезритель, который зарегистрировался быстрее всех и наибольшее количество раз со времени окончания предыдущей программы.

Телезрители на основании указанной информации, с целью участия в игре, то есть с целью соединения с ведущими интерактивных программ «Денежный дождь» и «Телешанс», осуществляли телефонные звонки, но после соединения и, находясь на линии свыше 12 секунд, получали сообщение из автоответчика: «Вы успешно прошли регистрацию, желаем вам успеха», после чего происходило принудительное разъединение.

За предоставленные услуги операторами сотовой связи автоматически осуществлялось снятие денежных средств со счетов абонентов, а оператором стационарных телефонов направлялись сообщения об уплате услуг.

Как отметили в МВД, обман телезрителей заключался в том, что с целью завладения их средствами, которые они платили за телефонное соединение с оператором связи (около 7 грн.), ведущий, по указанию организаторов, во время прямого эфира постоянно призывал звонить по телефону в студию с целью прямого телефонного соединения между абонентами и телеведущим для участия в игре в прямом эфире, но такой возможностью их не обеспечивали.