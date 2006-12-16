Под Черновцами таксисты подрались с местными: разбиты 5 автомобилей

Возле одного из баров в селе Магала неподалеку от Черновцов произошла драка таксистов с местными жителями, в результате которой повреждены пять автомобилей такси и травмирован один водитель.

Как рассказал УНИАН водитель одной из черновицких служб радиотакси, он привез пассажиров в упомянутый бар. Пассажиры попросили подождать расчет, однако, вернувшись из бара со своими знакомыми, затеяли ссору.

Автомобиль, по словам водителя, был забросан тяжелыми предметами и стеклотарой. Водитель пытался уехать, но ворота заведения перед этим закрыли. Он дал радиосигнал тревоги, на который через нескольких минут из Черновцов к месту происшествия прибыли свыше 20 машин такси. В результате драки один таксист был ранен тяжелым предметом в голову, пять автомобилей повреждены.

На место происшествия прибыли работники правоохранительных органов из батальона патрульной службы «Беркут», которые сразу задержали четырех жителей села Магала и изъяли оружие у одного из таксистов.

Кроме этого, как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Черновицкой области, с участниками инцидента разбирались дежурная оперативная группа Новоселицкого райотдела УМВД и работники ГАИ. Продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.