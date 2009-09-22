25 сентября, в пятницу, в 18.30 в УНИАН начинает роботу Journalist English Speaking Club (JESC). На первое, учредительное заседание Клуба приглашаются работники масс-медиа, паблик-рилейшнз и студенты, осваивающие журналистику. Чтобы стать членом JESC, нужно: 1) владеть английским на уровне intermediate и выше; 2) работать или учиться в сфере массовой коммуникации; 3) разговаривать на заседаниях на английском языке. Инициаторы JESC: УНИАН и журналист и редактор Кристиан Беккер. Нужна регистрация. Телефон: 8-050-107-68-40, контактное лицо - Анна Ященко (УНИАН) (ул.Крещатик, 4).