Уголовные дела не бывают резонансными и не резонансными

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не делит уголовные дела на резонансные и не резонансные. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, комментируя обвинения Президента Украины, высказанные им вчера на своем персональном сайте в адрес прокуратуры о том, что "по ключевым резонансным делам годами нет прогресса".

"Я не делю уголовные дела, может, меня кто-то и упрекнет, прав я или не прав, на резонансные и не резонансные уголовные дела. Чем отличается убийство старушки от убийства другого лица, которое занимает определенную должность в государственном аппарате и так далее? Ничем!", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он признал, что "есть группа уголовных дел, которые, к сожалению, не раскрыты". Однако при этом подчеркнул, что "одним словом только из-за этих уголовных дел перечеркнуть всю работу органов прокуратуры, - это неправильно".

По его словам, "за 11 месяцев следователями прокуратуры закончено более 20 тысяч уголовных дел".

"Направили в суд дело по взятке в 580 тыс. долларов, и вчера, кстати, вынесен приговор по этому делу – 8 лет лишения свободы… На выходе еще четыре уголовных дела, где суммы миллионные – до 70 миллионов по каждому уголовному делу… Дела по крымским таможням, где убытки тоже миллионные, взятки полтора миллиона, тоже дело в суде", - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Он также указал, что "не хочет комментировать способности органов прокуратуры".

"Я говорю, что органы прокуратуры многое делают и расследуют интересные и сложные уголовные дела, и направляют их в суд", - заключил А.МЕДВЕДЬКО.