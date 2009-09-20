Закарпатцы меньше всего доверяют милиции

Закарпатцы больше всего доверяют религиозным организациям и телевидению, меньше всего - милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического опроса обнародовал Закарпатский институт политических исследований.

Согласно результатам опроса, больше всего закарпатцев в настоящее время беспокоит рост цен (72,5%), безработица (47,7%), взяточничество и коррупция (37,1%), низкий уровень медицинского обслуживания (35,9%), некомпетентность власти (34,8%), низкий уровень зарплат (31,8%), экономический кризис (27,8%).

Другими проблемами, которые беспокоят жителей области, является рост преступности (17,9%), состояние дорог (17,3%), задолженность по выплате заработных плат и пенсий (14,6%), инфляция (13,3%), экологическое и санитарное состояние населенных пунктов (11,3%), состояние коммунального хозяйства.

Менее 10% опрошенных беспокоят проблемы сельского хозяйства, банковской сферы, культуры, получения образования, отсутствие реальной демократии в стране и т. п.

В институте также утверждают, что согласно опросу среди государственных организаций и общественных институтов граждане больше всего доверяют (34,1% опрошенных полностью доверяют и 25,3% – частично) религиозным организациям; на втором месте (13,7% респондентов полностью доверяют и 50,2% - частично) – телевидению. Если к этому добавить еще 12,0% полного и 46,1% частичного доверия к прессе и 44,9% полного и 12,5% частичного доверия к радиовещанию, то можно с уверенностью сказать, что средства массовой информации играют чрезвычайно важную роль в формировании мировоззрения и мировосприятия жителей области, отмечают эксперты Института. Высокий процент доверия граждан к материалам в Интернет-сети: 11,1% опрошенных полностью доверяют Интернету и 28,7% – частично.

Наивысший процент недоверия - у милиции (61,0% опрошенных), судебных инстанций (59,5%) и прокуратуры (53,1%).

Кроме того, по данным опроса, по мнению 27,7% опрошенных наилучший пример развития современного общества демонстрирует Евросоюз, 21,0% респондентов отдали преимущество в этом вопросе России, 14,5% – Соединенным Штатам Америки. Не смогли дать ответ –20,8% опрошенных.

Целесообразность вступления Украины в Североатлантический Альянс поддерживают 35,2% опрошенных жителей Закарпатья, из них 14,0% считают такое вступление обязательным. Однако 26,5% респондентов категорически выступают против этого внешнеполитического шага государства. В целом не видят необходимости вступления Украины в НАТО 43,8% опрошенных жителей области. 21,0% респондентов по данному вопросу еще не определилось.

***Опрос граждан был проведен Закарпатским институтом политических исследований в августе этого года с целью изучения общественного мнения. Опросили специалисты института 2020 респондентов в возрасте, старше 18 лет (46,3% мужчин и 53,7% женщин) по репрезентативной виборке во всех районах Закарпатской области и городах областного значения.