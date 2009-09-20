Некоторым странам могут запретить участвовать в «Евровидении»
06:24, 20 сентября 2009Общество
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За разглашение информации
Организаторы «Евровидения» могут запретить принимать участие в конкурсе странам, в которых разглашается информация о личности проголосовавших.
Как передает ВВС, ответственность за неразглашение возлагается на национальные телеканалы-партнеры конкурса, которые будут обязаны защищать информацию об участниках голосования.
Организаторы пошли на изменения после истории в Азербайджане, где власти начали расследование в отношении нескольких человек, голосовавших во время последнего «Евровидения» за конкурсантов из Армении.
Если история повторится, страна, нарушившая правила, будет отстранена от участия в песенном конкурсе на три года.
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