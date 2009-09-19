В Ивано-Франковске из-за неудачного ремонта рухнула стена дома

В Ивано-Франковске, на улице Шевченко, в результате проведения земельно-строительных работ владельцем квартир №9 и №10 рядом с двухэтажным жилым домом произошло частичное разрушение угловой внешней стенки указанных помещений, которые пристроены к дому в 1960 году, а с 2008 года реконструируются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.