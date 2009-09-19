Чернигов отмечает День города

Торжественные мероприятия по случаю Дня города и 66-й годовщины освобождения Чернигова от фашистских захватчиков пройдут в областном центре 19-21 сентября.

Как сообщила заместитель городского председателя Чернигова Оксана ТУНИК-ФРИЗ, 19 сентября будет посвящено официальным мероприятиям - приему делегаций из городов-побратимов Чернигова. Главное место будет отведено делегации из немецкого Мемингена, которая будет в этом году самой многочисленной среди тех, кто посетит Чернигов в праздничные дни. В частности, в горсовете состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Черниговом и Мемингеном. На стадионе имени Ю.А.Гагарина черниговчане смогут болеть за сборные обоих городов во время товарищеского футбольного матча.

20 сентября сделан акцент на культурно-развлекательных мероприятиях. Центральным местом их проведения станут Вал и Красная площадь города. Начнутся торжества с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и концерту лауреатов Второго Всеукраинского смотра-конкурса "Кобзарская молодежь Украины". На Валу будет работать выставка общеобразовательных учебных заведений, предприятий, там же будет развернуто театрализованное действо вблизи Спасо-Преображенского собора по случаю 985-летия образования Черниговского княжества. В областном музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко пройдет торжественный вечер-концерт "Твое величие и слава, Чернигов!".

21 сентября – День освобождения Чернигова от фашистских захватчиков – будет иметь патриотическое направление. "В этот день мы традиционно поздравим наших ветеранов, вспомним о тех людях, которые подарили нам мирную жизнь, отстроили город в послевоенный период", - сказала заместитель городского председателя. Именно в этот день на Красной площади запланирован торжественный парад военных частей Черниговского гарнизона, на Мемориале Славы – митинг-реквием.