В Украине началась Неделя климата

В Украине 18-26 сентября впервые будет проходить Неделя климата.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Организации Объединенных Наций в Украине, вместе с этим учреждением организаторами акции выступили сеть Глобального договора, программа Волонтеры ООН, а также общественные, студенческие организации и частные компании.

”Изменение климата ставит человечество перед решительным выбором. Мы можем избежать катастрофических последствий изменения климата для будущих поколений, если заключим новое международное соглашение, которое бы регулировало уровень выбросов парниковых газов в атмосферу после завершения действия Киотского протокола в 2012 году”, - отмечают в ООН.

Ради этого 7 декабря 2009 года лидеры 192 государств-членов ООН соберутся в Копенгагене (Дания), чтобы найти совместные пути решения одного из наибольших вызовов сегодняшнего дня, стоящего перед человечеством – изменение климата.

Достижение соглашения до окончания встречи 18 декабря будет зависеть не только от политических переговоров, но и от общественного давления во всем мире. Для привлечения поддержки мировой общественности к данной проблеме, ООН впервые проведет глобальную Неделю климата, которая будет отмечаться в более чем 100 странах мира, в том числе, в Украине.

Сегодня, 18 сентября, в рамах Недели в Украине началась социальная рекламная кампания «Заключим соглашение!», инициированная в рамках Национальной кампании «Следуй на зеленое».

Во время акции будет проведен сбор подписей под петицией, которую Генеральный секретарь ООН представит мировым лидерам, чтобы напомнить, что они должны заключить в Копенгагене справедливое, сбалансированное и эффективное соглашение ради повышения зеленого роста, защиты нашей планеты и построения более устойчивой, процветающей глобальной экономики, от которой получают преимущества все нации и народы.

Петицию можно подписать на сайте кампании: www.sealthedeal2009.org.

22 сентября, в день отказа от использования автомобиля, сотрудники всех агентств ООН, а также компаний и организаций - членов Глобального договора - приглашаются к символической акции отказа от использования личного транспорта в интересах общественного или дружественного окружающей среде.

24 сентября состоится презентация брошюры «Зеленый офис: с заботой об окружающей среде, с выгодой для бизнеса», которая ознакомит читателей с философией зеленого офиса и международным опытом ее реализации, а также лучшими примерами украинских компаний-лидеров в реализации практик зеленого офиса. Презентация будет проходить в “Зеленой аудитории” Киево-Могилянской академии.

25 сентября будет проведен День «Надень зеленое», когда символическое проявление активной позиции по защите окружающей среды будет заключаться в ношении одежды зеленого цвета.

В этот же день ООН и Международный фонд дикой природы организуют флэш-моб «Надень зеленое» в нескольких городах Украины. Это будет быстрое уличное мероприятие, где участники, одетые во что-то зеленое, собираются в 13 часов в определенном месте и одновременно произносят «Заключим соглашение».

В Киеве мероприятие состоится в 13:00 на Контрактовой площади возле памятника Гетману Петру Сагайдачному.

26 сентября сеть Глобального договора Украины при поддержке ведущих автомобильных дилеров проведет зеленую толоку «Купил машину?! Посади дерево!» - акцию по посадке деревьев с целью уменьшения вредного влияния выбросов и улучшения имиджа столицы, известной как город-сад.