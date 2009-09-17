Всех поступивших в вузы студентов Минобразования проверит еще раз

В Украинском центре оценивания качества образования начата проверка приказов о зачислении в высшие учебные заведения по результатам вступительной кампании 2009 г.

Как сообщили УНИАН в центре, приказы будут сопоставляться с базой данных результатов внешнего оценивания. После завершения проверки в Министерство образования и науки будет направлена информация о высших учебных заведениях, которые зачислили студентами лиц, не проходивших внешнего оценивания или подавших сертификаты с результатами меньше 124 баллов.

Такая проверка проводится с целью предотвращения попыток подделки сертификатов, а также контроля за правильностью зачисления в высшие учебные заведения Украины. Это повторное контрольное мероприятие. Первый раз проверку сертификатов высшие учебные заведения проводили во время приема документов от абитуриентов. Для этого приемным комиссиям был предоставлен доступ к базе данных Украинского центра. В целом на протяжении вступительной кампании поступило более миллиона таких запросов.

Проверка проводится уже второй год. По ее результатам в 2009 г. Министерство образования и науки лишило лицензий ряд высших учебных заведений, где были выявлены нарушения. О результатах такой проверки будет проинформирована общественность.