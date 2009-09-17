В Украину идут холода

В пятницу, 18 сентября, в Украине сохранится переменная облачность, ночью ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в западных и северных, а днем в восточных, центральных областях и в Карпатском регионе будут идти небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 17-22°; в южной части и на Закарпатье ночью - 12-17°, днем - 23-27°; в Карпатах ночью - 4-9° тепла, днем - 11-16°.

В Киевской области - переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 22-27°.

В Киеве ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 18-20°.

17 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 20-22°, в Днепре в районе Киева - 20°.